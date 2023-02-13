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Дагестан получит из бюджета 1,2 млрд рублей на обновление объектов водоснабжения

Дагестан получит из бюджета 1,2 млрд рублей на обновление объектов водоснабжения
На эти средства построят и реконструируют ряд объектов в Казбековском, Ахвахском районе и в Буйнакске.

В 2023 году на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения будет направлено 1,2 млрд рублей. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации главы региона.

Средства поступят из федерального бюджета и пойдут на строительство сети водоснабжения в селах Дылым (Казбековский район), Карата (Ахвахский район), водовод "Чиркей- Буйнакск" и на восстановления системы водоснабжения в Буйнакске.

В администрации рассказали, что в прошлом году в Дагестане ввели в эксплуатацию четыре объекта в рамках федерального проекта "Чистая вода" – очистные сооружения в селе Хунзах, межпоселковый водовод "Верхнее Казанище- Бетаул-Кырлар" в Буйнакском районе, а также водоснабжение в селе Батлаич (Хунзахский район) и в Кизляре.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказе", в 2024 году в Дагестане планируют завершить строительство магистрального водовода "Чиркей-Махачкала-Каспийск".

В прошлом году в республике было благоустроено 179 общественных и дворовых территорий общей площадью более 579 кв метров в 47 муниципалитетах региона.

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