Ярмарка "Мир золота" стала безопасной в Ереване

Опубликовано: 13:18, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Владельцы ювелирной ярмарки устранили основные противопожарные нарушения, выявленные специалистами. Работа над мелкими недочетами продолжается, но ярмарка уже открылась.

Специалисты по пожарной безопасности разрешили снова открыть ярмарку "Мир золота" в Ереване, рассказали в Инспекционном органе.

Опасные нарушения

Ранее пресс-секретарь ведомства Елена Зограбян рассказала, что на ярмарке, владельцем которой выступает компания "Вагарш и сыновья концерн", нашлось более десяти угрожающих безопасности нарушений, передает Sputnik Армения.

Повторная проверка

Недавно концерн обратился к чиновникам с просьбой о новой проверке.

Во время нее оказалось, что крупные нарушения ликвидированы полностью, мелкие недостатки - частично, работа над ними продолжается.

Вердикт

Так как непосредственная угроза пожара была устранена, власти разрешили снова открыть ярмарку.

В то же время, были установлены точные сроки для полной ликвидации недочетов.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в сентябре 2020 года в здании компании "Мир золота" в Ереване произошел пожар. Оказалось, что горела кухня, расположенная в подвале.