Ярмарка "Мир золота" стала безопасной в Ереване

Специалисты по пожарной безопасности разрешили снова открыть ярмарку "Мир золота" в Ереване, рассказали в Инспекционном органе.
Опасные нарушения
Ранее пресс-секретарь ведомства Елена Зограбян рассказала, что на ярмарке, владельцем которой выступает компания "Вагарш и сыновья концерн", нашлось более десяти угрожающих безопасности нарушений, передает Sputnik Армения.
Повторная проверка
Недавно концерн обратился к чиновникам с просьбой о новой проверке.
Во время нее оказалось, что крупные нарушения ликвидированы полностью, мелкие недостатки - частично, работа над ними продолжается.
Вердикт
Так как непосредственная угроза пожара была устранена, власти разрешили снова открыть ярмарку.
В то же время, были установлены точные сроки для полной ликвидации недочетов.
Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в сентябре 2020 года в здании компании "Мир золота" в Ереване произошел пожар. Оказалось, что горела кухня, расположенная в подвале.