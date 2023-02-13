"Яндекс.Такси" затягивает антимонопольное расследование в Казахстане?

Опубликовано: 12:32, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В отношении агрегатора власти Казахстана ведут расследование - его подозревают в установлении монопольно высоких цен. Сейчас "Яндекс.Такси", по их мнению, тормозит проверку.

На "Яндекс.Такси" в Казахстане оформлен протокол - сервис уличили в невыполнении требований госструктуры, рассказали в Агентстве по защите конкуренции.

Запуск антимонопольного расследования

В ведомстве напомнили, что жалобы на службу такси подавали и водители, и пассажиры. В итоге власти запустили расследование, заподозрив сервис в установлении монопольно высоких цен.

Самая высокая комиссия

Оказалось, что комиссия "Яндекс.Такси" - самая крупная на рынке: от 17% с учетом НДС. Еще 4% таксисты платят таксопаркам. В результате водители несут слишком тяжелую нагрузку, оплачивать которую приходится пассажирам.

Обжалование расследования

"Яндекс.Такси" не согласилось с началом расследования и попыталось обжаловать его. Суд рассмотрел аргументы сторон и признал законность действий агентства.

Основания для протокола

В ведомстве уточнили, что в ходе расследования им понадобились данные за 2022 год. Однако агрегатор не стал выполнять требования агенства, наоборот, он попытался информацию. Это было расценено как сознательное затягивание расследования, в связи с чем и был оформлен протокол.

История вопроса

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в декабре защищающее конкуренцию ведомство заявило, что более четырех десятков партнеров "Яндекс.Такси" в Астане, Алматы и Шымкенте на основании антиконкурентных соглашений ввели идентичные тарифы.