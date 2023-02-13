Школы «заминированы» в Павлодаре

В четыре школы Павлодара пришли сообщения о заложенных взрывных устройствах.
Полиция Павлодарской области проинформировала о том, что четыре школы города получили сообщения о якобы заложенных в зданиях бомбах.
В частности, подобное сообщение пришло в школу №34. На место оперативно прибыли полицейские, в здании была проведена эвакуация. В результате проверки взрывных устройств не найдено.
Сейчас правоохранители по факту проводят проверку, устанавливается круг лиц, причастных к провокации.
Ранее «Вестник Кавказа» сообщал о «минировании» школ на Ставрополье.