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Школы «заминированы» в Павлодаре

Школы «заминированы» в Павлодаре
В четыре школы Павлодара пришли сообщения о заложенных взрывных устройствах.

Полиция Павлодарской области проинформировала о том, что четыре школы города получили сообщения о якобы заложенных в зданиях бомбах.

В частности, подобное сообщение пришло в школу №34. На место оперативно прибыли полицейские, в здании была проведена эвакуация. В результате проверки взрывных устройств не найдено.

Сейчас правоохранители по факту проводят проверку, устанавливается круг лиц, причастных к провокации.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал о «минировании» школ на Ставрополье.

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