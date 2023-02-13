"Я же не с прохожим дрался": Австралия заставила Махачева попотеть

В воскресенье, 12 февраля, российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев провел свою первую защиту чемпионского титула против чемпиона из полулегкой категории из Австралии Александра Волкановски.

Накануне россиянин Ислам Махачев впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе - отобрать пояс у него попытался другой чемпион Александр Волкановски, специально для этого спустившийся из полулегкой весовой категории в легкую.

Местом битвы двух гигантов ММА стал австралийский город Перт, что могло оказать давление на россиянина. Однако, несмотря на весомую поддержку Волкановски на RAC Arena и отсутствие лучшего друга Ислама Хабиба Нурмагомедова на углу октагона, Махачев защитил титул успешно. Но все ли так просто сложилось для Ислама?

Кто такой Александр Волкановски

Для начала стоит немного рассказать о сопернике дагестанца: австралиец с македонско-греческими корнями Александр Волкановски - в прошлом регбист и игрок в национальную версию футбола. В 23 года он обратил свой взор на смешанные единоборства. Прозвище "The Great" связано с Александром Македонским и утверждает схожесть австралийского Александра с легендарным полководцем.

Уникальность бойца связана с его физическими кондициями и выносливостью. И если обозревателю смешанных единоборств покажется, что Алекс выдохся и нуждается в паузе, то это только иллюзия. Для схватки с россиянином Волкановски даже рискнул подняться на дивизион выше - и Махачеву в состоявшемся поединке пришлось изрядно попотеть.

Стоит отметить отдельно, что турнир UFC 284 в Австралии не имел серьезной раскрутки. Нельзя точно сказать, почему президент Дана Уайт отказался нормально продвигать бойцов, но можно предположить, что дело в усталости Уайта. Он даже не пришел на чемпионский поединок. С таким подходом руководства UFC к работе многие перспективные и популярные бойцы могут попросту сломаться психологически и завершить карьеру в раннем возрасте, либо перейти в другой промоушен. "Верхи не могут" или "верхи не хотят" - так можно прокомментировать текущую работу UFC с раскруткой боев.

Бой Махачева и Волкановски

Но вернемся к противостоянию Махачева и Волкановски. В первую очередь надо подчеркнуть, что поединок получился на загляденье, хотя некоторые и ожидали досрочного завершения боя Исламом. Волкановски нашел противоядие от дагестанской школы борьбы и показал в поединке эффективную защиту от нее. Россиянин не реализовал ни один тейкдаун, как и обещал Алекс перед встречей.

Тем не менее Махачев навязал серьезную борьбу в стойке лучшему представителю ударного стиля в UFC. Дагестанец показал отличную ударную технику, и австралийцу пришлось с этим считаться. Ислам помешал Алексу реализовать его превосходство в стойке. В пятом раунде Махачеву немного прилетело от Алекса, и он пропустил несколько австралийских ударов, но Ислам принял их спокойно. Как позже он пояснил в телефонном разговоре с Нурмагомедовым, "Я же тоже не с прохожим дрался".

Спортсмены показали зрелищный поединок, бой был равным, и любой из результатов можно было считать объективным. Даже ирландец Конор Макгрегор, не появлявшийся в октагоне уже почти два года, назвал прошедшую встречу отличной, где были только победители, а не проигравшие. И добавил, что ему "чертовски понравилось наблюдать за этим".

Итоги боя

В итоге оба бойца сдержали свое слово: один, как и обещал, поднимался с настила, а другой провел большую часть битвы в стойке. Махачев, хоть и почти перебил Волкановски, не смог отправить того в нокаут (чего, впрочем, и не ожидалось). Алекс отлично оборонялся от борцовских приемов, показав разницу между Исламом и Хабибом. Если Нурмагомедов в ходе своих поединков редко рисковал с серьезными противниками (лишь с Макгрегором немного подрался в стойке) и брал давлением, а при возможной встрече с австралийцем просто 2-3 раунда валял бы и изматывал его, то Махачев больше работает на технику, без давления. Возможно, делая упор на борьбу, дагестанец нашел бы в поединке ключ к Волку.

Но случилось то, что случилось, и обжаловать это уже никак нельзя. Махачев не только впервые защитил свой чемпионский титул, но и возглавил список лучших бойцов ММА вне зависимости от весовых категорий. Кроме того, он одержал 12-ю подряд победу в UFC, что является самой продолжительной серией успешных боев в организации на сегодня. Нельзя не добавить, что в своей победной речи Махачев призвал не забывать о землетрясении в Турции и Сирии.

Сейчас Исламу после столь тяжелой победы необходим отдых, а затем нужно готовиться к следующей защите титула и звания лучшего бойца ММА. Кто им будет? Сейчас, видимо, не осталось бойцов, которые хотят разделить клетку с Махачевым. Но всегда для таких случаев есть Конор.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Махачев сравнил Дагестан и Австралию. По его словам, природа континента напоминает ему Махачкалу.