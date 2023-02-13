Автодебошира могут арестовать за наезд на полицейского в Ереване

Опубликовано: 11:32, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Суд должен принять решение по аресту 25-летнего мужчины, сбившего полицейского на тротуаре перед правительством в Ереване. На счету подозреваемого также 11 битых машин.

Молодой мужчина, устроивший гонки и сбивший патрульного перед правительством Армении в Ереване, может быть взят под арест - по крайней мере, такое ходатайство подал Следственный комитет Армении.

Как сообщает Sputnik Армения, об этом рассказал пресс-секретарь СК Гор Абрамян.

Погоня со стрельбой на главной площади Еревана

Яркий инцидент случился в пятницу 10 февраля. 25-летний водитель Hummer выехал на "встречку" и двигался так на протяжении нескольких улиц.

Затем он оказался на тротуаре перед правительством - именно этот момент и попал на видео. Там нарушитель сбил полицейского и причинил ущерб 11 машинам, в том числе трем патрульным. В какой-то момент хулиган сбежал, оставив внедорожник на произвол судьбы.

Задержание

Однако полицейские сумели задержать буяна по горячим следам. За несколько часов мужчина был доставлен в полицию. С собой у него оказалось почти два грамма наркотика. Преступник признал вину.

Рост преступности в Армении

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в 2022 году в Армении, по данным МВД, было совершено на четверть больше преступлений, чем в 2021-м.