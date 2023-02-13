Свет пропал в семи областях Казахстана

Опубликовано: 9:49, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Массовые отключения электричества произошли сегодня в Казахстане. В общей сложности ЧП затронуло семь областей. Впрочем, если бы не штатное срабатывание автоматики, то масштабы блэкаута были бы больше.

Авария на электросетях оставила без света жителей семи областей Казахстана, рассказали в компании по управлению электросетями (KEGOC).

Утром в 9.23 по местному времени (6.23 мск) произошло аварийное отключение ЛЭП Экибастузская - Агадырь. В результате подача электричества в Алматинскую, Жамбылскую, Жетысускую, Туркестанскую и Кызылординскую, а также Карагандинскую области была прекращена на 600 МВт, что составляет порядка 10% от общего уровня потребления.

По данным Минэнерго Казахстана, проблемы наблюдаются также в Алматы и в Улытауской области.

Отключений могло быть больше

В KEGOC подчеркнули, что ситуацию спасло штатное срабатывание противоаварийной автоматики, благодаря которому удалось избежать полного отключения потребителей юга и центрального региона Казахстана.

Аварийные работы

В данный момент электрики занимаются загрузкой на сто процентов южных электростанций. Ремонтники устраняют повреждения на самих ЛЭП.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в Дагестане будет выделено 900 млн рублей на подготовку электросетей к следующей зиме. На эти средства будет отремонтировано уже действующее оборудование и закуплено новое. Власти рассчитывают, что таким образом удастся избежать или хотя бы снизить количество аварийных отключений в новом сезоне.