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Чечня отправит несколько самолетов гуманитарной помощи в Сирию и Турцию

Чечня отправит несколько самолетов гуманитарной помощи в Сирию и Турцию
Шесть самолетов с гуманитарной помощью вылетят из Чечни в Турцию и Сирию.

Из Чечни в Сирию и Турцию будет направлено шесть самолетов с гуманитарным грузом, в состав которого войдут палатки, теплые вещи и предметы первой необходимости. Об этом сообщил глава министерства по национальной политике Чечни Ахмед Дудаев, уточнив, что также республика окажет финансовую помощь жителям Сирии, которые из-за землетрясения остались без жилья.

Кроме того, Дудаев напомнил о том, что власти Чечни оказали адресную поддержку выходцам из Чечни, живущим в Турции. В частности, были переданы продукты питания, в том числе детского, и палатки.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что из зоны землетрясения в Турции эвакуировали почти 40 граждан России.

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