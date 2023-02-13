Чечня отправит несколько самолетов гуманитарной помощи в Сирию и Турцию

Опубликовано: 9:41, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Шесть самолетов с гуманитарной помощью вылетят из Чечни в Турцию и Сирию.

Из Чечни в Сирию и Турцию будет направлено шесть самолетов с гуманитарным грузом, в состав которого войдут палатки, теплые вещи и предметы первой необходимости. Об этом сообщил глава министерства по национальной политике Чечни Ахмед Дудаев, уточнив, что также республика окажет финансовую помощь жителям Сирии, которые из-за землетрясения остались без жилья.

Кроме того, Дудаев напомнил о том, что власти Чечни оказали адресную поддержку выходцам из Чечни, живущим в Турции. В частности, были переданы продукты питания, в том числе детского, и палатки.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что из зоны землетрясения в Турции эвакуировали почти 40 граждан России.