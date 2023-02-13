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Школьник напал на одноклассников с топором в Казахстане

Школьник напал на одноклассников с топором в Казахстане
ЧП произошло в Петропавловске.

Ученик девятого класса напал с топором и ножом на учеников средней школы №4. В результате пострадали трое учащихся 9-10 классов, двое из них госпитализированы, третьему ребенку госпитализация не понадобилась, медпомощь была ему оказана на месте. 

На месте работают полицейские, выясняются все обстоятельства случившегося. Стало известно, что нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Минводах продолжают минировать школы. 

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