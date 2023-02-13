Школьник напал на одноклассников с топором в Казахстане

Опубликовано: 7:49, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

ЧП произошло в Петропавловске.

Ученик девятого класса напал с топором и ножом на учеников средней школы №4. В результате пострадали трое учащихся 9-10 классов, двое из них госпитализированы, третьему ребенку госпитализация не понадобилась, медпомощь была ему оказана на месте.

На месте работают полицейские, выясняются все обстоятельства случившегося. Стало известно, что нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Минводах продолжают минировать школы.