Иранский дирижер Александр Рахбари выступит в Мариинском театре

Опубликовано: 6:55, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Мариинском театре пройдут концерты иранского дирижера Александра Рахбари.

Иранский дирижер Александр Рахбари дважды вступит в Концертном зале Мариинского театра – 24 и 31 марта. В программе произведения известных современных восточных композиторов и сочинения Петра Чайковского.

Рахбари - иранский композитор и дирижер, ученик Готфрида фон Эйнема, Ханса Сваровски и Карла Эстеррайхера. Сотрудничал с Гербертом фон Караяном. Также известен как популяризатор восточной музыки.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Санкт-Петербург увидит балет "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова.