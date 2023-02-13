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Иранский дирижер Александр Рахбари выступит в Мариинском театре

Иранский дирижер Александр Рахбари выступит в Мариинском театре
В Мариинском театре пройдут концерты иранского дирижера Александра Рахбари.

Иранский дирижер Александр Рахбари дважды вступит в Концертном зале Мариинского театра – 24 и 31 марта. В программе произведения известных современных восточных композиторов и сочинения Петра Чайковского.

Рахбари - иранский композитор и дирижер, ученик Готфрида фон Эйнема, Ханса Сваровски и Карла Эстеррайхера. Сотрудничал с Гербертом фон Караяном. Также известен как популяризатор восточной музыки.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Санкт-Петербург увидит балет "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова. 

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