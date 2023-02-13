Юг России ждет сложная погода

Опубликовано: 6:20, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Вильфанд сообщил о сохранении сложной погоды на юге России.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился прогнозом, согласно которому в регионах Южного и Северо-Кавказского федеративных округов (ЮФО и СЗФО) ожидается температура на два-четыре градуса ниже нормы. Кроме того, прогнозируется сильные осадки и ветер.

Так, в Крыму будет снежно. Ветер с порывами до 25 м/с. В Северо-Кавказском федеральном округе - там тоже снег, мокрый снег, сильный ветер, добавил он в беседе с ТАСС.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что жителям и гостям Сочи посоветовали не ходить в горы.