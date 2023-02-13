Юг России ждет сложная погода

Вильфанд сообщил о сохранении сложной погоды на юге России.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился прогнозом, согласно которому в регионах Южного и Северо-Кавказского федеративных округов (ЮФО и СЗФО) ожидается температура на два-четыре градуса ниже нормы. Кроме того, прогнозируется сильные осадки и ветер.
Так, в Крыму будет снежно. Ветер с порывами до 25 м/с. В Северо-Кавказском федеральном округе - там тоже снег, мокрый снег, сильный ветер, добавил он в беседе с ТАСС.
Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что жителям и гостям Сочи посоветовали не ходить в горы.