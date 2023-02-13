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Юг России ждет сложная погода

Юг России ждет сложная погода
Вильфанд сообщил о сохранении сложной погоды на юге России.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился прогнозом, согласно которому в регионах Южного и Северо-Кавказского федеративных округов (ЮФО и СЗФО) ожидается температура на два-четыре градуса ниже нормы. Кроме того, прогнозируется сильные осадки и ветер.

Так, в Крыму будет снежно. Ветер с порывами до 25 м/с. В Северо-Кавказском федеральном округе - там тоже снег, мокрый снег, сильный ветер, добавил он в беседе с ТАСС.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что жителям и гостям Сочи посоветовали не ходить в горы. 

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