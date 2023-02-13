Обзор СМИ Кавказа 6 - 12 февраля

Северокавказские общественно-экономические коллизии глазами местных СМИ. О чем на минувшей недели писали ведущие региональные издания Северного Кавказа, а также Абхазии и Южной Осетии.

Южная Осетия

В Москве прошло заседание межправительственной комиссии (МПК) по социально-экономическому сотрудничеству между Южной Осетией и Россией, на котором зампред правительства РФ Александр Новак заметил:

Обеспечение безопасности и социально-экономической стабильности Южной Осетии входит в долгосрочные интересы России, учитывая также и новые геополитические реалии... Россия и Южная Осетия выступают союзниками и разделяют одну и ту же позицию по специальной военной операции на Украине.

В прошлом году товарооборот между РФ и Южной Осетией составил 135,7 млн долларов, увеличившись на 4,2%, по сравнению с 2021. Новак в рамках межгосударственного Договора о союзничестве и интеграции, который определяет ключевые направления двустороннего сотрудничества.

Мы также рассчитываем на соответствующую отдачу наших югоосетинских партнеров, в первую очередь в части эффективной реализации Инвестпрограммы, мероприятий государственной программы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы, интеграционного процесса в таможенной и налоговой сферах, а также усиления контроля за расходованием российской финансовой помощи.

– сказал Александр Новак.

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев заметил, что руководство республики уже приступило к изменениям устоявшихся неэффективных подходов к решению различных вопросов социально-экономического характера. Он выразил уверенность в том, что при совместной и слаженной работе Южная Осетия сможет показать результат не только в масштабах республики, но и в масштабах всего Кавказа.

Ингушетия

По данным Росстата, в Ингушетии зафиксирован рост промышленного производства на 10,8%. По информации первого вице-премьера правительства республики Олега Фурсова, точками роста стали простаивавшие ранее производства, которые были возрождены и начали работать на полную мощность. В Ингушетии действуют десятки промпредприятий.

По словам главы республики Махмуд-Али Калиматова, Ингушетия стала достаточно привлекательным регионом для инвестиций:

Президент России на Петербургском экономическом форуме похвалил нас, отметив, что республика поднялась на 24 пункта в Национальном инвестиционном рейтинге. Мы на достигнутом не останавливаемся, в 2023 году думаем попасть в региональный инвестиционный стандарт 2.0.

В новом году работа будет исполняться уже в соответствии с региональным инвестиционным стандартом, что укрепит доверие предпринимателей, готовых реализовать свои перспективные бизнес-проекты в Ингушетии.

Кабардино-Балкария

Министр экономического развития Кабардино-Балкарии Борис Рахаев рассказал о реализации "прорывных" проектов КБР на совещании, прошедшем под руководством замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова.

Проект по созданию IТ-парка в Нальчике предполагает появление около 450 рабочих мест для высококвалифицированных IТ-специалистов с высоким фондом оплаты труда, а также десятков инновационных предприятий, производящих продукцию и оказывающих IТ-услуги. IТ-парк будет построен на территории Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. Бербекова, выделено около 3 000 кв. метров. "Комплексная застройка жилых микрорайонов – "Микрорайон "Мей", "Микрорайон "Восточный". В 2023 году запланировано начало строительства жилых домов на общую сумму порядка 500 млн рублей, вся сумма — внебюджетные инвестиции. Строительство тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции защищённого грунта реализует ООО "Чегем-Агро" в Чегемском районе. Строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус". В истекшем году в плановом режиме введена в эксплуатацию открытая плоскостная парковка на 800 машино-мест, завершен первый этап благоустройства центральной части поляны Азау – построена площадь с торговыми павильонами и сценой. Получены разрешения Минприроды РФ на ввод в эксплуатацию объектов. Все контрольные точки и мероприятия проекта за 2022 год выполнены вовремя. В 2023 году планируется завершить строительство двух канатных дорог, получить государственную регистрацию права по 8 горнолыжным трассам, которые уже построены. Возобновление добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. В прошедшем году выполнены работы по расчистке и планировке площадок главной вентиляционной установки, подземного закладочного и топливозаправочного комплексов. Разработана проектная документация на строительство комбината, получено положительное заключение Главгосэкспертизы России, ведется разработка рабочей документации, получены разрешения на строительство подземного рудника и обогатительной фабрики. Выполнено более 60% работ по строительству подъездной автомобильной дороги.

Чечня

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Грозный" в Чечне прошла церемония закладки капсулы под строительство не имеющего аналога в стране завода по производству башенных кранов. Предприятие будет заниматься производством и техническим обслуживанием башенных кранов, а также выпуском стальных канатов для строительства и спецтехники. Завод обеспечит 152 рабочих места.

Мероприятие прошло в рамках реализации первого этапа развития ОЭЗ ППТ "Грозный", который предусматривает строительство объектов инфраструктуры общей стоимостью 1,8 млрд рублей. Целью создания ОЭЗ ППТ "Грозный" является содействие развитию промышленного производства, которое позволит распространить импульс экономического развития на смежные отрасли экономики Чеченской республики, а также соседних регионов СКФО.

На территории ОЭЗ "Грозный" запланировано создание объектов транспортной, социальной, инженерной, инновационной инфраструктуры, строительство завода по производству генераторных вакуумных выключателей по инновационной технологии концерна "Сименс", дата-центра, заводов полного цикла по производству лекарственных форм, противотуберкулезных препаратов и препаратов для лечения сахарного диабета.

После введения режима свободной таможенной зоны на территории ОЭЗ резидентам будут также предоставлены таможенные льготы (без уплаты таможенных пошлин и НДС; отмена экспортных пошлин на вывоз произведенной продукции).

На сегодняшний день в республике созданы условия налогообложения, способствующие повышению эффективности деятельности резидентов ОЭЗ. Для них установлена пониженная ставка, подлежащая зачислению в региональный бюджет.

Налог на прибыль:

первые 5 лет- 0% ;

с 6 по 10 налоговый период включительно – 5%,

с 11 налогового периода и далее – 13,5%.

Налог на имущество:

первые 10 лет с момента постановки имущества на баланс налоговые каникулы – 0%,

далее – 2,2% от стоимости имущества.

Земельный налог:

первые 5 лет с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок – 0%,

далее – 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка.

Предполагается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ "Грозный" составит около 14,2 млрд рублей. Будет создано не менее 1,5 тыс. рабочих мест. Сейчас Минэкономтерразвития ЧР прорабатывает вопросы по созданию объектов таможенной инфраструктуры, наружного водоснабжения, сетей газоснабжения, автодороги на территории ОЭЗ.

Северная Осетия

В Северной Осетии продолжается строительство четырехполосной автодороги в обход Владикавказа. Важность объекта заключается в необходимости разгрузить автомобильное движение столице республики, вывести с оживленных городских улиц за пределы населенного пункта весь транзитный поток, включая грузовой, идущий через республику до КПП "Верхний Ларс" и Транскам. Объект вошел в Госпрограмму РФ "Развитие транспортной системы". Сейчас на нем задействовано 250 дорожных рабочих и 200 единиц спецтехники.

В своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло сообщил, что проект реализуют в три этапа и планируют закончить к концу 2024 года. Дорога пройдет западнее Владикавказа, будет начинаться от трассы "Архонская – Владикавказ", далее пройдет через дорогу "Владикавказ – Алагир" и выйдет на Московское шоссе на выезде из города. Строители возведут три двухуровневые транспортные развязки и семь путепроводов, два из которых – тоннельного типа. Объездная дорога, являясь крупным объект транспортной инфраструктуры, позволит развивать транспортный комплекс. В декабре прошлого года в рамках этого проекта была введена в эксплуатацию бесплатная стоянка для отдыха водителей площадью, сопоставимой с габаритами 12 футбольных полей. Она расположена на подъезде к Владикавказу со стороны станицы Архонской и рассчитана на 650 машиномест: 400 тяжеловесных и 250 легковых.

Как рассказал газете "Северная Осетия" директор филиала ФКУ Упрдор "Кавказ" во Владикавказе Чермен Губаев, строительство объездной дороги начато в 2021 году. Работы ведутся за счет средств федерального бюджета и оцениваются в 13,5 млрд рублей. На сегодняшний день строительство объекта протяженностью 13,5 км разбито на три этапа. Первая очередь в обход Владикавказа, которая выходит на Архонскую дорогу, построена. Вторая очередь предполагается от Архонской до Гизельской дороги, третья – выход на Московское шоссе. Также в рамках госпрограммы удалось построить и трассу в обход Беслана. В общей сложности протяженность составит 35 км.

Под снос попадает порядка 35–40 домовладений. С ними будут заключены обоюдовыгодные соглашения и выплачена компенсация по рыночной стоимости. Далее им дадут время для приобретения нового жилья и выезда со старого места жительства. На сегодняшний день 50% работ выполнено, согласно контрактным обязательствам, проект будет реализован до конца 2024 года.