Новое исправительное учреждение построят в Грузии

Новая тюрьма будет построена в Озургетском районе Грузии
Новое тюремное учреждение построят в Грузии, сообщили в правительстве.
Она разместится в селе Лаитури в Озургети (Западная Гурия).
Пенитенциарное учреждение будет относиться к открытому типу. В тюрьме будут отбывать наказание до 700 человек.
В целом правительство Грузии намерено постепенно внедрить малые тюрьмы вместо прежних, больших. В текущем году также планируется открыть первое исправительное учреждение семейного типа для несовершеннолетних.
Как сообщал "Вестник Кавказа", в январе мужчина не смог ограбить отделение "Банка Грузии" в Гурджаани: несмотря на угрозы холодным оружием, охранники банка обезвредили преступника.