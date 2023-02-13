Новое исправительное учреждение построят в Грузии

Опубликовано: 3:23, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Новая тюрьма будет построена в Озургетском районе Грузии

Новое тюремное учреждение построят в Грузии, сообщили в правительстве.

Она разместится в селе Лаитури в Озургети (Западная Гурия).

Пенитенциарное учреждение будет относиться к открытому типу. В тюрьме будут отбывать наказание до 700 человек.

В целом правительство Грузии намерено постепенно внедрить малые тюрьмы вместо прежних, больших. В текущем году также планируется открыть первое исправительное учреждение семейного типа для несовершеннолетних.

Как сообщал "Вестник Кавказа", в январе мужчина не смог ограбить отделение "Банка Грузии" в Гурджаани: несмотря на угрозы холодным оружием, охранники банка обезвредили преступника.