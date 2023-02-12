Саудовская Аравия делает ставку на индустрию развлечений

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Саудовская Аравия намерена стать центром проведения выставок и конференций.
Компания The Fridge курирует культурную программу "Ночи города Эд-Диръия" в рамках сезона города Эд-Диръия, который продлится до 22 февраля. Это платформа для начинающих и известных художников как из Саудовской Аравии, так и региона.
В интервью Arab News управляющий директор компании отметила:
В Саудовской Аравии стремительно развивается культура развлечений. Она очень быстро становится ведущим направлением на Ближнем Востоке. Это происходит во многом благодаря инициативам саудовского правительства, а также массовым социальным преобразованиям, которые привели королевство в новую эру.
Компания Шелли Фрост также консультировала Международный кинофестиваль на Красном море в декабре, работала в Саудовской Аравии в течение последних трех лет. Что касается сезона города Эд-Диръия, Шелли Фрост отметила, что уникальность этого мероприятия заключается в том, что его проводят в центре исторического района:
С помощью более 20 тысяч огней двухсотлетние пальмы ожили примерно за два месяца. Это настоящее возвращение к прославлению наследия в месте, которое вполне органично. Я вижу город Эд-Диръия как сердцебиение нации, где рождаются ее ценности нации.
Компания The Fridge в Саудовской Аравии занималась организацией многих мероприятий, например, проводила кураторскую музыкальную программу для Центра мировой культуры короля Абдель Азиза, серию оркестровых мероприятий в Неоме и многие другие.
Существует чрезвычайно позитивная динамика. У Саудовской Аравии чрезвычайно яркое будущее. В ближайшие годы эта тенденция продолжится. С точки зрения национальной стратегии, программа "Видение 2030" является предельно ясной, и рынок развлечений призван сыграть в этом очень большую роль,
- говорит Шелли Фрост.