Саудовская Аравия делает ставку на индустрию развлечений

Опубликовано: 22:00, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В соответствии с саудовской программой "Видение 2030" развлекательная компания The Fridge, основанная в Дубае южноафриканской предпринимательницей Шелли Фрост, продвигает индустрию развлечений и привлекает внимание к артистам королевства.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Саудовская Аравия намерена стать центром проведения выставок и конференций.

Компания The Fridge курирует культурную программу "Ночи города Эд-Диръия" в рамках сезона города Эд-Диръия, который продлится до 22 февраля. Это платформа для начинающих и известных художников как из Саудовской Аравии, так и региона.

В интервью Arab News управляющий директор компании отметила:

В Саудовской Аравии стремительно развивается культура развлечений. Она очень быстро становится ведущим направлением на Ближнем Востоке. Это происходит во многом благодаря инициативам саудовского правительства, а также массовым социальным преобразованиям, которые привели королевство в новую эру.

Компания Шелли Фрост также консультировала Международный кинофестиваль на Красном море в декабре, работала в Саудовской Аравии в течение последних трех лет. Что касается сезона города Эд-Диръия, Шелли Фрост отметила, что уникальность этого мероприятия заключается в том, что его проводят в центре исторического района:

С помощью более 20 тысяч огней двухсотлетние пальмы ожили примерно за два месяца. Это настоящее возвращение к прославлению наследия в месте, которое вполне органично. Я вижу город Эд-Диръия как сердцебиение нации, где рождаются ее ценности нации.

Компания The Fridge в Саудовской Аравии занималась организацией многих мероприятий, например, проводила кураторскую музыкальную программу для Центра мировой культуры короля Абдель Азиза, серию оркестровых мероприятий в Неоме и многие другие.

Существует чрезвычайно позитивная динамика. У Саудовской Аравии чрезвычайно яркое будущее. В ближайшие годы эта тенденция продолжится. С точки зрения национальной стратегии, программа "Видение 2030" является предельно ясной, и рынок развлечений призван сыграть в этом очень большую роль,

- говорит Шелли Фрост.