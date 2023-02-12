Один из будущих небоскребов потушили в Москва-Сити

Опубликовано: 20:52, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Мощный пожар тушили сегодня в недостроенной высотке в Москва-Сити. Горели строительные материалы. Сейчас огонь уже потушен. Данных о пострадавших нет.

Строящийся небоскреб горел сегодня вечером в Москва-Сити, рассказали в экстренных службах.

ЧП случилось в Moscow Tower, которая пока находится на стадии строительства. Пламя охватило стройматериалы на уровне четвертого этажа, передает ТАСС.

Площадь пожара постепенно выросла со ста до трехсот квадратных метров.

Предварительно людей в строении не было. Данных о возможных пострадавших нет.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее сегодня в Сочи сгорел одноэтажный жилой барак. Позже оказалось, что в огне погиб хозяин пылавшей квартиры - 70-летний мужчина. Еще 30 человек были эвакуированы.