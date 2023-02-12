Санкт-Петербург увидит балет "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова 

Опубликовано: 20:33, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Мариинке в конце февраля пройдут гастроли Приморской сцены театра, публика увидит легендарную "Тысячу и одну ночь" Фикрета Амирова.

Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра с 21 февраля по 2 марта будет выступать в Санкт-Петербурге, в программе жемчужина азербайджанского композитора Фикрета Амирова - балет "Тысяча и одна ночь".

Спектакль во Владивостоке поставил худрук балетной группы, заслуженный деятель искусств России Эльдар Алиев, он же представит постановку публике в Северной столице.

Показы балета "Тысяча и одна ночь" пройдут 22 и 23 февраля, дирижером выступит главный маэстро Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Эйюб Гулиев.

Также в Мариинском театре хореограф Эльдар Алиев представит балеты "Корсар" и "Щелкунчик".

О том, как на свет появился сказочный балет "Тысяча и одна ночь", "Вестник Кавказа" писал ранее. Известно, что этот балет является гимном женщине, ее мудрости и духовной красоте.

В 2022 году отмечалось 100-летие Фикрета Амирова, будущий композитор родился в Гяндже и всю жизнь стремился к тому, чтобы музыка стала визитной карточкой азербайджанского народа.