Человек пострадал в аварии в армянском селе

Опубликовано: 19:58, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

ДТП случилось сегодня в одном из сел Араратской области, о нем рассказали в спасательной службе Армении. В результате столкновения двух автомобилей пострадал человек.

Две машины столкнулись сегодня в одном из сел Араратской области, об этом рассказали в спасательной службе МВД Армении.

ЧП случилось сегодня днем в селе Мргаван.

Подробности аварии

В результате столкновения Opel Vectra и "ВАЗ-2121" вторая машина опрокинулась.

Причины аварии пока не известны.

Пострадал один человек - водитель иномарки. Его отвезли в медцентр Арташата.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее в Ереване "участниками" ДТП стали три автомашины и газовая труба.