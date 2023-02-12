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Человек пострадал в аварии в армянском селе

Человек пострадал в аварии в армянском селе
ДТП случилось сегодня в одном из сел Араратской области, о нем рассказали в спасательной службе Армении. В результате столкновения двух автомобилей пострадал человек.

Две машины столкнулись сегодня в одном из сел Араратской области, об этом рассказали в спасательной службе МВД Армении.

ЧП случилось сегодня днем в селе Мргаван.

Подробности аварии

В результате столкновения Opel Vectra и "ВАЗ-2121" вторая машина опрокинулась.

Причины аварии пока не известны.

Пострадал один человек - водитель иномарки. Его отвезли в медцентр Арташата.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее в Ереване "участниками" ДТП стали три автомашины и газовая труба.

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