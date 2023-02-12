Чавушоглу: Греция одной из первых помогла Турции

Опубликовано: 19:39, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Греция оказалась одной из стран, которые первыми предложили помощь Турции, пострадавшей от землетрясения, заявил Мевлют Чавушоглу на встрече с греческим коллегой.

Греция в числе первых стран предложила помощь после страшных землетрясений в Турции, на этом обратил внимание глава МИД Турции на встрече с греческим коллегой в разрушенной подземными толчками провинции Хатай.

Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Афины сразу же послали спасателей, а также большое количество гуманитарной помощи.

Солидарность народов Турции и Греции

Что касается визита Никоса Дендиаса в Хатай, то Чавушоглу охарактеризовал его как признак солидарности двух народов.

Глава МИД Турции напомнил, что еще один греческий министр, Христос Стилианидес, ранее совершил визит и привез гуманитарную помощь в Адану.

Чавушоглу также отметил, что более 20 лет назад смертельные землетрясения случились одно за другим в Турции и Греции. Тогда Анкара и Афины также помогали друг другу.

Настрой на диалог

Министр выразил надежду, что Анкара и Афины будут работать над урегулирование противоречий через диалог.

Он поблагодарил коллегу, власти Греции и весь народ этой страны за поддержку, передает "Анадолу".

Жертвы землетрясения в Турции

Как сообщал "Вестник Кавказа", по последним данным, число жертв землетрясений в Турции приближается к 30 тысячам, ранены более 80 тысяч человек. Несмотря на то, что с момента ЧП прошла почти неделя, спасатели продолжают находить выживших под обломками - к сожалению, это происходит все реже.

Одна из причин такого количества погибших - некачественно построенные дома, при проектировании которых не учитывались требования к сейсмической безопасности: они буквально разваливались на части, погребая людей под обломками. Сейчас турецкие власти арестуют недобросовестных подрядчиков.