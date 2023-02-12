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Видео: жилой барак сгорел в Сочи, есть пострадавший

Видео: жилой барак сгорел в Сочи, есть пострадавший
Серьезное ЧП случилось сегодня в сочинском поселке Дагомыс. Пламя охватило жилой дом типа барак. Не обошлось, к сожалению, без пострадавших.

В Сочи сегодня тушили крупный пожар в необычном жилом доме, передает МЧС Кубани.

Звонок о возгорании в поселке Дагомыс был получен в 13:35 по местному времени (совпадает с московским). Уже через минуту на помощь отправились огнеборцы.

Прибыв в 13:41, они выяснили, что пламя охватило одноэтажный жилой барак.

Эвакуация и тушение пожара в Сочи

В общей сложности были эвакуированы 30 человек.

Возгорание удалось локализовать в 14:26. На тот момент его площадь составила 420 кв м. Полностью огонь был потушен в 15:46.

По последним данным, пострадал один человек.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в начале февраля горели бытовки для строителей трассы "Таврида". В огне погибли пять человек.

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