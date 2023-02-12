Туристов пришлось эвакуировать со вставшей канатки в Домбае

Опубликовано: 17:06, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В поселке Домбай сегодня остановилась канатная дорога. В этот момент на ней было несколько десятков отдыхающих. Все они были оперативно эвакуированы. Никто не пострадал.

Канатная дорога с пассажирами сломалась в Домбае, сообщили в МЧС Карачаево-Черкесии.

Сигнал об аварии поступил сегодня в 13:00. ЧП случилось на открытой канатной дороге. В момент инцидента в воздухе находились 36 человек.

Эвакуация с канатной дороги

Специалисты из трех разных ведомств оперативно выехали на место событий.

Благодаря их профессионализму, туристов без проблем эвакуировали. Пострадавших нет.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 20 января стало известно о проверке в Домбае соблюдения безопасности после гибели 83-летнего горнолыжника из Санкт-Петербурга.