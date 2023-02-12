Подросток-пассажир погиб в аварии в Дагестане

Выезд на "встречку" обернулся автоаварией, в результате которой погибли два человека, в Бабаюртовском районе Дагестана. Одна из жертв - несовершеннолетний подросток.
ДТП с летальным исходом случилось накануне вечером в Бабаюртовском районе, о нем сообщили в МВД Дагестана.
Примерно в 18:00 40-летний водитель "Приоры" выехал на "встречку", где столкнулся с Renault, за рулем которого был мужчина в возрасте 57 лет.
Хозяин "Жигулей" и 16-летний юноша, ехавший в его машине, погибли. Они умерли сразу после аварии. Еще один юноша, 14-ти лет, получил травмы и был госпитализирован.
Как сообщал "Вестник Кавказа", 6 февраля на трассе в Ставропольском крае из-за обледенения дороги 23 автомобиля устроили 16 аварий, в которых пострадали четыре человека.