Подросток-пассажир погиб в аварии в Дагестане

Опубликовано: 16:53, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Выезд на "встречку" обернулся автоаварией, в результате которой погибли два человека, в Бабаюртовском районе Дагестана. Одна из жертв - несовершеннолетний подросток.

ДТП с летальным исходом случилось накануне вечером в Бабаюртовском районе, о нем сообщили в МВД Дагестана.

Примерно в 18:00 40-летний водитель "Приоры" выехал на "встречку", где столкнулся с Renault, за рулем которого был мужчина в возрасте 57 лет.

Хозяин "Жигулей" и 16-летний юноша, ехавший в его машине, погибли. Они умерли сразу после аварии. Еще один юноша, 14-ти лет, получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщал "Вестник Кавказа", 6 февраля на трассе в Ставропольском крае из-за обледенения дороги 23 автомобиля устроили 16 аварий, в которых пострадали четыре человека.