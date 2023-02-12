Жителям и гостям Сочи посоветовали не ходить в горы

Опубликовано: 15:54, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Жителей и туристов просят отказаться от отдыха возле воды и в горах. В ближайшее время в Сочи ожидается сильный снег и ветер до 15-20 метров в секунду.

В Сочи в ближайшее время существует вероятность схода лавин на высоте свыше 1,5 тыс метров. Об этом сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).

Там отметили, что лавиноопасно будет в период с 18:00 сегодняшнего дня до 18:00 13 февраля.

В настоящее время все городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Жителям города и гостям настоятельно рекомендуют не отдыхать у воды и не посещать горы, не парковать машины возле деревьев, рекламных щитов.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня вечером и утром в понедельник на побережье Сочи, а также в предгорьях и горах ожидается сильный снег. Видимость в таких условиях составит 500-1000 метров, на дорогах будет гололедица. Ветер будет дуть западный, северо-западный с порывами до 15-20 метров в секунду.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в прошлом году отдых в Сочи подорожал на 75%.