Молодой россиянин и его мать найдены мертвыми после землетрясения в Турции

Опубликовано: 16:23, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Семиклассник, живший в Рязани, и его мать погибли при землетрясении в Турции. Мальчик проходил за границей курс лечения.

Российский школьник с матерью стали жертвами разрушительного землетрясения в Турции, которое произошло на юго-востоке страны почти неделю назад. Об этом сообщается на сайте одной из рязанских школ, в которой учился мальчик.

Уточняется, что в Турции подросток проходил лечение.

Администрация школы выразила соболезнования родственникам погибших.

Страшное землетрясение в Турции

Как сообщал "Вестник Кавказа", несмотря на то, что с момента катастрофы прошло более шести дней, спасатели продолжают находить под обломками людей, которые смогли выжить.

По последней информации, жертвами стихийного бедствия в Турции стали 24617 человек, еще 80278 были ранены. В пострадавших 10 провинциях объявлен режим ЧС, он продлится три месяца.