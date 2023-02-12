Посол Ирана оценил роль женщин в развитии страны

Опубликовано: 12:32, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Голам Аббас Арбаб Халес сообщил, что представительницы прекрасного пола играют значительную роль в достижениях страны.

В достижениях Ирана последних лет значительную роль сыграли женщины. Об этом сообщил посол Исламской Республики в Туркменистане Голам Аббас Арбаб Халес.

Дипломат подчеркнул, что представительницы прекрасного пола создали в Иране свыше 250 компаний, а менеджерами этих компаний работают примерно 700 местных жительниц.

Кроме того, Халес поведал, что на сегодняшний день каждую четвертую государственную руководящую должность в Иране занимает женщина, а послами ИРИ за рубежом являются пять женщин-дипломатов.

Он также обратил внимание на то, что профессорский состав университетов на 30% состоит из женщин,

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что парламент Ирана разрабатывает закон, согласно которому жительниц страны обяжут носить хиджаб и введут наказание за его отсутствие.

Напомним, прошлой осенью в Иране за "неправильное" ношение хиджаба задержали 22-летнюю Махсу Амини. Из участка ее доставили в больницу, где она впоследствии скончалась. После этого всю страны охватили массовые акции протеста.