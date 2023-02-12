Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали почти 40 граждан России

Опубликовано: 11:59, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Все эвакуированные работали неподалеку от зоны землетрясения. Сегодня утром они вылетели из Аданы.

Утром 12 февраля из зоны землетрясения в Турции эвакуировали 39 российских граждан. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства России в Турции.

Там отметили, что россияне проживали и работали неподалеку от зоны землетрясения. Ранее они пожелали вернуться в РФ, а сегодня утром вылетели из аэропорта Аданы.

Напомним, несколько разрушительных землетрясений произошло в Турции 6 февраля. Магнитуда одного из них составила 7,7, а второго – 7,6. Согласно последним данным, подземные толчки унесли жизни 24,6 тыс человек, более 80 тыс получили ранения. В связи со случившимся в Турции объявили общенациональный траур. В 10 провинциях страны введен режим ЧС сроком на 3 месяца.