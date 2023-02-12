10 причин посетить Степанцминду в Грузии

Опубликовано: 0:14, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В северо-восточной части Грузии есть удивительная местность Степанцминда (Казбеги). Расположенная в долине Терека она выглядит так, будто сошла со страниц фантастического романа. Это поистине открыточное место находится всего в 160 км от Тбилиси. Сам поселок окружен Кавказскими горами.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что в прошлом году туристы принесли Грузии рекордный доход, а сейчас туроператоры могут предложить россиянам туры в Грузию с прямым авиаперелетом.

Посещение Троицкой церкви в Гергети, прогулка к Гвелетскому водопаду, осмотр величественных каменных голов в селе Сно и походы в долины Трусо и Джута - это лишь некоторые из множества достопримечательностей, которые можно увидеть в Степанцминде, отмечает The Travel.

Восхитительная грузинская кухня

История и география Грузии наложили свой отпечаток на национальную кухню страны, сделав ее богатой и разнообразной. Степанцминда - отличное место, чтобы попробовать местные деликатесы, в том числе хинкали, хачапури и мцвади. Кориандр, укроп и петрушка - вот лишь несколько примеров различных свежих трав и специй, используемых в грузинской кухне. В Степанцминде есть множество ресторанов, где подают все, что душе угодно: от традиционных кушаний до блюд иностранной кухни, а также местные деликатесы, включая сыры, мясо и морепродукты.

Тбилиси

Недалеко находится и столица Грузии Тбилиси, где есть чем заняться. Тбилиси фешенебельный и хаотичный, очаровательный и нестандартный одновременно. Расстояние от Тбилиси до Степанцминды составляет всего 154 километра. Поездка в город займет около двух часов. Поражает резкая смена пейзажа после выезда из города. К горам поднимается извилистая дорога, открывая проезжающим их природную красоту. Причем автомобилистов ждут не только захватывающие дух пейзажи, но и хорошие дороги.

Гергетская церковь

У подножия горы Казбек на высоте 2170 метров над Степанцминдой и поселком Гергети, от которого она получила свое название, находится историческая Грузинская церковь. Хотя грузины называют ее "Гергетис Цминда Самеба", за пределами Грузии более распространено название "Гергетская церковь Святой Троицы". Этот храм остается одним из самых красивых и узнаваемых сооружений во всей Грузии, а также почитаемым религиозным и культурным памятником. Там посетители могут узнать об истории церкви, поближе посмотреть ее архитектуру, а также поставить свечи и принять участие в богослужении.

Крепость Ананури

Историческое значение этого места делает его обязательным для посещения. Крепость Ананури, расположенная на берегу реки Арагви, на протяжении всей истории видела многих побед и поражений грузин. Резня представителей княжеского рода Арагви, различные крестьянские восстания и пожары - все это происходило в стенах замка. В стенах крепости находятся два храма. Самый большой из них - Успенский собор - отличается выдающейся классической грузинской архитектурой. Его стены кроме каменных скульптур и старинных надписей украшает характерный грузинский крест.

Село Джута

В северо-восточной части Грузии, в Кавказских горах, находится высокогорное село Джута. Селение борется со сванским Ушгули за звание второго по высоте поселения в Грузии. Часто туристы остаются в Степанцминде только на время, достаточное для посещения Троицкой церкви в Гергети. Но Джута, благодаря своей изолированности, предлагает что-то особенное. Хотя домов в селе не так много, больше всего захватывает дух от природной красоты долины Сно. Кроме того, из Джуты можно добраться до горного массива Чаухи и одноименного перевала, что делает его популярной отправной точкой для туристов.

Ледник Гергети

Ледник Гергети - это зрелище, не похожее ни на что другое. Гора Казбек - это одна из самых высоких гор на Кавказе, а на ее южной стороне находится массивный ледник. Из Степанцминды туристы могут совершить восхождение на ледник пешком или на джипах. Во время этого трудного, но полезного для здоровья подъема путешественники могут насладиться удивительной природной красотой этого района и захватывающими дух горными видами. Оттуда можно увидеть Троицкую церковь Гергети, построенную в 14 веке, на возвышении среди заснеженных вершин.

Грузинское гостеприимство

Жители Степанцминды - еще одна причина, по которой город должен быть в вашем маршруте. Благодаря их темпераменту, дружелюбию, гостеприимству и чувству юмора в обществе местных жителей очень приятно находиться. Теплое гостеприимство - отличительная грузинская черта, так как в Грузии считается, что гости - это подарок от Бога. Поэтому не стоит удивляться, если совершенно незнакомые люди пригласят к себе домой, чтобы угостить самыми разнообразными блюдам и винами.

Гора Казбек

Казбек - гора, на которую должен взобраться каждый, кто считает походы чем-то большим, чем просто физическим испытанием, и ценит потрясающие пейзажи, историю и новые впечатления. Гора Казбек считается одной из самых привлекательных и часто посещаемых вершин Кавказского хребта. На грузинском Казбек также именуют Мкинварцвери, что в переводе означает "покрытая льдом вершина". Одна из причин популярности горы Казбек заключается в том, что с технической точки зрения ее не так сложно покорить, как некоторые другие вершины Кавказа высотой более 5 км.

Горнолыжный курорт Гудаури

На южных склонах Большого Кавказского хребта расположен грузинский горнолыжный курорт Гудаури. Гости стекаются туда толпами из-за обилия снега и продолжительности лыжного сезон с декабря по март. Лыжники и сноубордисты любого уровня подготовки найдут в Гудаури занятие по душе благодаря большому разнообразию рельефов. На курорте работает прокат лыжного снаряжения, проходят уроки катания на лыжах, а безопасность обеспечивает лыжный патруль. Хотя горнолыжная зона Гудаури невелика по сравнению с европейскими, она предоставляет действительно незабываемую возможность насладиться зимними видами спорта в Кавказских горах среди захватывающих видов.

Степанцминдский краеведческий музей

Дом, который принадлежал известному грузинскому писателю Александру Казбеги (1848-1893), теперь служит свидетельством его жизни и творчества. Степанцминдский краеведческий музей позволяет заглянуть в прошлое и настоящее этого района с помощью экспозиций, рассказывающих об обычаях, верованиях и образе жизни местного населения. Коллекция экспонатов музея, в том числе традиционная одежда, инструменты и предметы быта, помогут посетителям получить представление об истории и культуре региона. Музейная экспозиция, посвященную региональной архитектуре, также рассказывает о Троицкой церкви в Гергети.