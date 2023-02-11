Россия готова к безусловным переговорам с Украиной

Опубликовано: 23:01, 11 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В МИД РФ заявили, что переговоры должны проходить без предварительных условий.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил о том, что Москва готова к переговорам с Киевом. По его словам, переговорный процесс может быть построен с учетом той реальности, которая существует в настоящее время.

"Мы готовы к переговорам без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично", - приводит слова дипломата РИА Новости.

Вершинин отметил, что проведение переговоров при нынешней американской администрации возможно в случае, если президент США Джо Байден и его окружение проявят осмотрительность и мудрость.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что украинское зерно досталось богатым странам.