Тбилиси примет энергетический форум

Опубликовано: 15:39, 11 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В столице Грузии состоится Всемирный форум по регулированию энергетики.

В Тбилиси в 2026 году пройдет Всемирный форум по регулированию энергетики. Об этом сообщает Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC).

Участниками мероприятия станут представители государств-членов Энергетического союза, ассоциаций, государственных структур, первые лица энергетических и донорских организаций.

На повестке сессий – ситуация и вызовы в энергетическом секторе в мире, инвестиционные вопросы и роль возобновляемых источников энергии в развитии устойчивой энергетики. Также важнейшей темой заявлена разработка энергетического потенциала Грузии и инвестиционная среда.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Москва и Астана готовы сотрудничать по строительству АЭС в Казахстане.