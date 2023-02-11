Тбилиси примет энергетический форум

В столице Грузии состоится Всемирный форум по регулированию энергетики.
В Тбилиси в 2026 году пройдет Всемирный форум по регулированию энергетики. Об этом сообщает Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC).
Участниками мероприятия станут представители государств-членов Энергетического союза, ассоциаций, государственных структур, первые лица энергетических и донорских организаций.
На повестке сессий – ситуация и вызовы в энергетическом секторе в мире, инвестиционные вопросы и роль возобновляемых источников энергии в развитии устойчивой энергетики. Также важнейшей темой заявлена разработка энергетического потенциала Грузии и инвестиционная среда.
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Москва и Астана готовы сотрудничать по строительству АЭС в Казахстане.