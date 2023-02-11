Граждан Турции арестовали за обрушение зданий

Опубликовано: 11 фев. 13:19 (UTC+3 MSK)

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Восемь человек арестованы из-за строительных дефектов в обрушившихся зданиях.

В связи с обрушением зданий после масштабного землетрясения в Турции арестовано восемь человек в провинции Шанлыурфа, пишут турецкие СМИ.

В отношении задержанных выдан ордер на арест после обнаружения в зданиях, обрушенных в результате стихийного бедствия, строительных дефектов и действий по срезанию колонн.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", землетрясение в Турции, произошедшее 6 февраля, унесло жизни более 20 тыс человек. В стране был объявлен общенациональный траур.