Граждан Турции арестовали за обрушение зданий

Восемь человек арестованы из-за строительных дефектов в обрушившихся зданиях.
В связи с обрушением зданий после масштабного землетрясения в Турции арестовано восемь человек в провинции Шанлыурфа, пишут турецкие СМИ.
В отношении задержанных выдан ордер на арест после обнаружения в зданиях, обрушенных в результате стихийного бедствия, строительных дефектов и действий по срезанию колонн.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", землетрясение в Турции, произошедшее 6 февраля, унесло жизни более 20 тыс человек. В стране был объявлен общенациональный траур.