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Граждан Турции арестовали за обрушение зданий

Граждан Турции арестовали за обрушение зданий
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Восемь человек арестованы из-за строительных дефектов в обрушившихся зданиях.

В связи с обрушением зданий после масштабного землетрясения в Турции арестовано восемь человек в провинции Шанлыурфа, пишут турецкие СМИ.

В отношении задержанных выдан ордер на арест после обнаружения в зданиях, обрушенных в результате стихийного бедствия, строительных дефектов и действий по срезанию колонн.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", землетрясение в Турции, произошедшее 6 февраля, унесло жизни более 20 тыс человек. В стране был объявлен общенациональный траур.

 

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