Ингушетия готовит партию гумпомощи для Сирии и Турции

Опубликовано: 11 фев. 12:46 (UTC+3 MSK)

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Глава Ингушетии рассказал о скорой отправке посылок для пострадавших жителей Турции и Сирии.

Ингушетия собирает партию гуманитарной помощи, которая отправится в пострадавшие от землетрясения районы Турции и Сирии, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он отметил, что через МЧС планируется отправить все самое необходимое для жителей двух стран. По его словам, деньги на гуманитарную помощь взяты из средств национального фонда развития республики.

Кроме того, Калиматов выделил отзывчивость жителей региона, которые собирают теплую одежду, еду и другие вещи первой необходимости.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 20 тыс человек.