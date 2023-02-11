Ташкент станет городом-трехмиллионником

Опубликовано: 11 фев. 11:57 (UTC+3 MSK)

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Население столицы Узбекистана увеличится до трех млн человек.

Численность жителей Ташкента скоро превысит 3 млн человек, данные приводит Агентство статистики Узбекистана.

В ведомстве сообщили, что с начала текущего года в столице республики проживает порядка 2,95 млн человек: 1,5 млн населения составляют женщины, а 1,4 приходится на мужскую часть.

Если сравнивать прошлогодние показатели, то население Ташкента с весны 2022 года увеличилось на 76 тыс человек.

При этом, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", сегодня узбекистанская молодежь не стремиться заводить паспорта, необходимые для продолжения учебы.