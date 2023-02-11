Счетная палата проверяет РФС

Опубликовано: 11 фев. 7:49 (UTC+3 MSK)

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Счетная палата приступила к плановой проверке на нескольких спортивных объектах. Ее итоги будут обсуждаться предстоящим летом на заседании Коллегии Счетной палаты.

Счетная палата России проводит проверку в Российском футбольном союзе (РФС). Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе РФС.

Мероприятие проходит в рамках плановой проверки, которая организована на нескольких спортивных объектах.

В ходе проверки ведомство оценит эффективность мероприятий по обеспечению деятельности спортивных сборных команд за счет средств федерального бюджета, а также их участия в спортивных мероприятиях в 2020, 2021 и 2022 годах.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", прошлой зимой ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах сезона 2022/2023.