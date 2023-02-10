Узбекистан запускает серийное строительство сборных домов

Опубликовано: 10 фев. 23:59 (UTC+3 MSK)

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Новые технологии позволят узбекским строителям возводить теплые и сейсмостойкие дома за две недели.

Технологии, применяемые в Кургантепинском районе Андижанской области, позволят узбекским строителям оперативно возводить легкие, сейсмостойкие и теплые дома в очень короткие сроки.

Все детали таких домов будут изготавливаться в заводских условиях и собираться с высокой точностью, рассказал руководитель проекта Фаррухбек Моминов, передает Sputnik Узбекистан.

Детали таких домов будут отливаться из бетопана (фиброцемента), после чего дом из таких узлов, как из конструктора, можно собрать за 10-15 дней, причем здания могут достигать трех этажей в высоту, а их владельцы смогут менять расположение комнат, добавлять или убирать детали.

На старте производства до 70% строительных материалов будет закупать у местных производителей, 30% материалов – импортировать из других стран, в частности из России, у которой налажено качественное производство стального листа и бетопана, а цены можно снизить за счет торговых привилегий между странами. До конца года года доля импорта в производстве снизится до 15%.

Новые дома лучше сохраняют тепло, а фиброцемент - огнестойкий, что исключает вероятность пожара, в зависимости от погодных условий такой дом простоит 40-50 лет. Также сборные дома в 5-6 раз легче обычных и удивительно сейсмостойки – они могут выдерживать землетрясение до 7 баллов и скорость ветра до 90 км/ч.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе поездки в туристический центр "Олтин ипак карвон-саройи" в Ферганской области заявил, что важно сохранить традиции народных ремесел, отметив, что к этому нужно приобщать молодое поколение.