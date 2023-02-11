Цены на европейский матч "Карабаха" взлетели вверх

Опубликовано: 11 фев. 2:23 (UTC+3 MSK)

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Клуб из Агдама повысил цены на предстоящую игру в Лиге конференций.

Азербайджанский "Карабах" поднял стоимость билетов на еврокубковую встречу в рамках стадии плей-офф Лиги Конференций, которая пройдет в Баку.

Отмечается, что если ранее стоимость составляла 5, 20, 30, 75 и 100 манатов на трибуны арены, то сейчас некоторая категория билетов (20 и 30 манатов) подорожала на 10 манатов - до 30 и 40 манатов. Цены на самые дешевые и самые дорогие билеты остались без изменений.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", "Карабах" в еврокубковой игре сразится против бельгийского "Генка". Встреча состоится 16 февраля на стадионе имени Тофика Бахрамова.