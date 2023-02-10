Пробитые шины, раненый полицейский: автодебош перед правительством Армении попал на видео

Опубликовано: 10 фев. 23:31 (UTC+3 MSK)

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Погоня со стрельбой произошла сегодня вечером перед зданием армянского правительства в Ереване. Во время нее хулиган за рулем внедорожника сбил полицейского.

Второе за день громкое преступление со стрельбой произошло в Ереване, сообщают армянские СМИ.

Автомобиль Hummer, за которым гнались полицейские, выехал с проезжей части на тротуар перед зданием, где расположено правительство, - на площади Республики.

Погоня

Сначала все попытки правоохранителей остановить нарушителя были безуспешными. Злоумышленника не остановили даже пробитые выстрелами стражей порядка шины. Более того, в какой-то момент он сбил полицейского прямо перед правительством.

Наконец представители власти все-таки задержали буяна.

Стрельба перед ТЦ

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее сегодня была открыта стрельба перед торговым центром в районе Шенгавит в Ереване. В результате из пистолета был ранен директор этого ТЦ.