Пробитые шины, раненый полицейский: автодебош перед правительством Армении попал на видео

Погоня со стрельбой произошла сегодня вечером перед зданием армянского правительства в Ереване. Во время нее хулиган за рулем внедорожника сбил полицейского.
Второе за день громкое преступление со стрельбой произошло в Ереване, сообщают армянские СМИ.
Автомобиль Hummer, за которым гнались полицейские, выехал с проезжей части на тротуар перед зданием, где расположено правительство, - на площади Республики.
Погоня
Сначала все попытки правоохранителей остановить нарушителя были безуспешными. Злоумышленника не остановили даже пробитые выстрелами стражей порядка шины. Более того, в какой-то момент он сбил полицейского прямо перед правительством.
Наконец представители власти все-таки задержали буяна.
Стрельба перед ТЦ
Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее сегодня была открыта стрельба перед торговым центром в районе Шенгавит в Ереване. В результате из пистолета был ранен директор этого ТЦ.