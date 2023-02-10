Грузия сократит дорогу к Верхнему Ларсу и сделает ее безопаснее

Опубликовано: 10 фев. 23:30 (UTC+3 MSK)

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В скором времени в Грузии завершится строительство участка Квешети-Коби – объездного пути одного из участков Военно-Грузинской дороги, ведущей к грузино-российской границе.

Строительство 23-километровой двухполосной асфальтобетонной дороги, которая соединит Квешети и Коби, интенсивно ведется в Грузии – дорожные работы включают строительство пяти мостов и пяти тоннелей, один из которых, длиной в девять километров и диаметром 15 м под Крестовым перевалом станет самым длинным и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе.

Новая трасса обеспечит круглосуточное бесперебойное движение в сторону России, что немаловажно, она имеет крайне важное значение и для Армении, позволив грузам из страны оперативно доставляться в Россию.

От того, насколько погодные условия позволяют обеспечить перевозку грузов по трассе, сейчас зависят не только российские и грузинские, но и армянские перевозчики: обстоятельства могут вынудить их остановиться на день, неделю, а может и больше – в последний раз из-за опасности схода лавин дорога была перекрыта для большегрузов с понедельника, 6 февраля.