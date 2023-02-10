Партию Саакашвили упрекнули в забавности и смехотворности

Опубликовано: 10 фев. 21:49 (UTC+3 MSK)

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Глава "Гирчи" предрек крах партии экс-президента Грузии Саакашвили. По словам Яго Хвичия, ЕНД больше не несет угрозы обществу, напротив, она вызывает смех.

Вторая по числе партия Грузии "Единое национальное движение" стала забавной, хотя раньше несла угрозу, такое мнение выразил лидер еще одной оппозиционной партии - "Гирчи" - Яго Хвичия.

Он констатировал, что по сути ЕНД прекратило свое существование.

Оппозиционер пояснил, что из опасной партия превратилась в забавную и даже смешную.

Хвичия прогнозирует, что ЕНД еще какое-то время будет держаться на плаву, но уже в новом статусе, а затем развалится, причем никакие денежные вливания не помогут спасти его.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее новый глава ЕНД Леван Хабеишвили предупредил правящую "Грузинскую мечту" о том, что "беззаботной" жизни после отказа освободить Михаила Саакашвили у нее больше не будет.