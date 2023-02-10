В Севастополе бороться с терроризмом будут постоянно

Опубликовано: 10 фев. 22:58 (UTC+3 MSK)

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Власти Крыма решили сделать бессрочным высокий уровень опасности в Севастополе, где он был введен летом минувшего 2022 года.

Данные правоохранителей, предупреждающих о постоянной террористической угрозе в крымском Севастополе, требуют постоянного высокого, "желтого" уровня террористической опасности, вплоть до принятия решения о его отмене, сообщили в правительстве города.

С 18:00 10 февраля 2023 года срок действия этого уровня террористической опасности не ограничен, меняться он не будет до особого распоряжения, передает сообщение "Интерфакс".

Такое решение принято на основании данных правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе теракта.

Высокий уровень террористической опасности действует в Севастополе с 31 июля 2022 года, когда беспилотник со взрывчаткой попал во двор штаба Черноморского флота в Севастополе, атаки БПЛА на город продолжаются.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в Севастополе была совершена идеологическая диверсия - неизвестные подменили эфирный сигнал на некоторых телевизионных каналах в городе. Власти уже начали расследование произошедшего - правоохранители выясняют все детали.