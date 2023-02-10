На средства благотворительного фонда в Ингушетии построят филармонию и театр

Опубликовано: 10 фев. 22:24 (UTC+3 MSK)

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Уже в текущем 2023 году в Ингушетии начнется строительство зданий для государственной филармонии и Русского музыкально-драматического театра.

Власти Ингушетии уже в нынешнем году начнут строительство зданий для государственной филармонии и Русского музыкально-драматического театра, сообщили в пресс-службе главы республики.

Глава региона Махмуд-Али Калиматов ранее встретился с российским предпринимателем, основателем промышленно-финансовой группы "Сафмар" Микаилом Гуцериевым, обсудив с ним строительство. Как отметил Гуцериев, созданный им благотворительный фонд обладает большим опытом реализации социальных инфраструктурных проектов, обеспечивая финансовую поддержку строительства и привлекая необходимую экспертизу. Бизнесмен выразил уверенность в том, что этот опыт пригодится и в Ингушетии, передает ТАСС.

Любопытно, что госфилармония в Ингушетии была создана еще в 1993 году, но до сих пор она не имеет собственного здания. Почти та же ситуация и с театром – его старое здание в Назрани вмещает не больше 400 зрителей.

Для строительства новых объектов уже выделены земельные участки, однако где они будут возводиться – в Назрани или в Магасе – не сообщается..

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что в ближайшие два года власти региона намерены активизировать развитие спорта в регионе, для чего в республике обновят спортзалы в 12 школах и построят спорткомплексы с бассейнами в Сунже и Барсуках.