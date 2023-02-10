Кубань держится на пике популярности у российских туристов

Опубликовано: 10 фев. 21:54 (UTC+3 MSK)

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Курорты Краснодарского края продолжают привлекать к себе все больше россиян – только с начала года здесь побывало больше миллиона туристов.

Большинство даже однодневных туров в России приходятся на Кубань, с начала года регион посетили около 400 тыс таких туристов без бронирования гостиничных номеров, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Только за январь 2023 года по путевкам на курортах Краснодарского края отдохнули еще более 680 тыс человек, что соответствует уровню прошлого года, отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий, передает "Интерфакс".

Сейчас на Кубани работает около 2 тыс отелей, загруженных на 60%, летом здесь заработает более 10 тыс гостиниц, отелей и баз отдыха общей вместимостью порядка 550 тыс человек.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что аналитики зафиксировали необычно высокий рост запросов бронирований туров на Кубань на лето: в январе количество запросов подскочило на 80% относительно декабря.