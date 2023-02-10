Директора ТЦ едва не убили на улице в Ереване

Опубликовано: 10 фев. 21:24 (UTC+3 MSK)

Читайте нас в Дзен Новости Google News

Выстрелы прозвучали на одной из улиц Еревана перед зданием торгового центра. Из пистолета был ранен директор ТЦ, он госпитализирован. Полицейские ведут расследование.

Стрельба была открыта сегодня у торгового центра в Ереване. О преступлении сообщает Shamshyan.com.

ЧП случилось в районе Шенгавит.

Примерно в 18.20 по местному времени (17:20 мск) в полиции получили сигнал о том, что кто-то стреляет на улице перед ТЦ "Платиниум" на улице Севана, в результате пострадал человек.

На месте событий были найден восемь пистолетных гильз. Запущено уголовное производство.

Пострадавший - 38-летний директор торгового центра - был госпитализирован.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее в МВД Армении рассказали о росте числа преступлений почти на четверть в прошлом году по сравнению с 2021-м.