Гражданку Казахстана продолжают искать под обломками дома в Турции

Опубликовано: 10 фев. 20:50 (UTC+3 MSK)

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Известно, что землетрясение застало женщину в обрушившемся доме. С тех пор контактов с ней не было. Местным спасателям, ведущим поиск, помогают казахстанские дипломаты.

Казахстанку, оказавшуюся под обломками дома после землетрясения в Турции, продолжают разыскивать спасатели, сообщил представитель МИД РК.

Айбек Смадияров пояснил, что связи с женщиной, живущей в Кахраманмараше, где располагался эпицентр землетрясения, нет с понедельника.

Поиски продолжаются

Дипломат уточнил, что за помощью обратилась ее сестра. Соседи рассказали спасателям, что катастрофа застала женщину внутри обрушившегося здания.

Он отметил, что казахстанские дипломаты помогают спасателям.

Другая казахстанка найдена живой в Хатае

Как сообщал "Вестник Кавказа", еще одна числившаяся пропавшей без вести женщина была найдена живой, у нее сломана рука.

Еще двое казахстанцев были обнаружены мертвыми. Их тела завтра привезут в Алматы.