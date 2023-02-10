США захотели говорить с Россией о стратегической стабильности

Опубликовано: 10 фев. 20:41 (UTC+3 MSK)

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США неожиданно изменили риторику по ДСНВ, заявив, что готовы сесть за стол переговоров с Россией.

США вопреки своим в последнее время набившим оскомину заявлениям неожиданно заговорили о том, что готовы к диалогу с Россией в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

США готовы сесть за стол переговоров, когда Росси будет готова к этому, хоть она и увязывает это с происходящим на Украине, посетовала Дженкинс, передает РИА Новости.

Конечно, Дженкинс не преминула напомнить о том, что соглашение по ДСНВ крайне важно для национальной безопасности США, но добавила, что хочется отделить обсуждение этой темы от украинского конфликта.

США мечтают вернуться за стол переговоров по стратегической стабильности и возобновить инспекции, - добавила дипломат, отметив, что Вашингтон изучит все способы добиться возобновления такого диалога.

Напомним, как ранее писал "Вестник Кавказа", ситуация вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) уперлась в непонимание – в конце января замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков говорил, что Москва не будет насильно удерживать Вашингтон в СНВ-3, однако сильно расстроится, если договор перестанет действовать.