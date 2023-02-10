Торги на Мосбирже закрылись новым ростом доллара

Опубликовано: 10 фев. 19:40 (UTC+3 MSK)

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Курс доллара сегодня по итогам торгов на Московской бирже снова продемонстрировал рост по отношению к рублю.

Валютные торги на Московской бирже в канун выходных завершились ростом доллара по отношению к рублю – американская валюта прибавила в весе еще 39 копеек, до 73,39 рубля.

А вот евро и юань немного сдали свои позиции – евро потерял 18 копеек за день и сейчас торгуется за 78, 45 рубля, а юань подешевел на 2 копейки, до 10,75 рубля, передает РИА Новости.

В целом за неделю доллар подорожал на 2,79 рубля, евро - на 1,55 рубля, юань - на 33 копейки.

Рост курса валют продолжается третью неделю, особенно это заметно на американской валюте, подорожавшей почти на три рубля. Двумя неделями ранее итоги торгов для российской валюты тоже были неутешительны: евро вырос на 1,4 рубля, доллар – на 1,14 рубля, и даже юань подорожал на 16 копеек.