Петербург заметает снегом

Опубликовано: 10 фев. 19:13 (UTC+3 MSK)

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Мощный заряд снега сегодня днем обрушился на Северную столицу – толщина снежного покрова увеличивается, на улицы города на Неве вышла вся снегоуборочная техника.

Всего за несколько часов в Санкт-Петербурге сегодня выпало более 7 см снега, который чистят 813 единиц снегоуборочной техники и около тысячи дворников.

Снегопад начался еще днем – метель была настолько мощной, что в городе объявили штормовое предупреждение. Ситуацию усугубил ветер, порывы которого достигали 20-24 м/с, что вынудило власти закрыть все парки и сады, существует опасность подъема уровня воды в устье Невы, передает РИА Новости.

Ветер настолько силен, что сбивает с ног, а уличные конструкции в городе с трудом выдерживают его напор, говорят очевидцы.

Как там в Пулково?

Непогода сказалась и на работе аэропорта – два рейса, направлявшиеся в Пулково, ушли на запасные аэродромы, по метеоусловиям задержан вылет рейса в Волгоград, хотя питерские авиаторы докладывают, что Пулково работает штатно, хоть и в сложных метеоусловиях низовой метели и мокрого снега.

Напомним, синоптики Гидрометцентра России обещали небольшой снегопад с мощными порывами ветра и в столичном регионе.