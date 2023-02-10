Петербург заметает снегом

Всего за несколько часов в Санкт-Петербурге сегодня выпало более 7 см снега, который чистят 813 единиц снегоуборочной техники и около тысячи дворников.
Снегопад начался еще днем – метель была настолько мощной, что в городе объявили штормовое предупреждение. Ситуацию усугубил ветер, порывы которого достигали 20-24 м/с, что вынудило власти закрыть все парки и сады, существует опасность подъема уровня воды в устье Невы, передает РИА Новости.
Ветер настолько силен, что сбивает с ног, а уличные конструкции в городе с трудом выдерживают его напор, говорят очевидцы.
Как там в Пулково?
Непогода сказалась и на работе аэропорта – два рейса, направлявшиеся в Пулково, ушли на запасные аэродромы, по метеоусловиям задержан вылет рейса в Волгоград, хотя питерские авиаторы докладывают, что Пулково работает штатно, хоть и в сложных метеоусловиях низовой метели и мокрого снега.
Напомним, синоптики Гидрометцентра России обещали небольшой снегопад с мощными порывами ветра и в столичном регионе.