Экс-министр обороны заочно арестован в Армении

Опубликовано: 10 фев. 19:04 (UTC+3 MSK)

Читайте нас в Дзен Новости Google News

Суд удовлетворил ходатайство об аресте Вигена Саркисяна по делу о незаконном распределении жилья. Впрочем, арестовать живущего в США экс-чиновника вышло только заочно.

Бывший министр обороны Армении Виген Саркисян, входивший в близкое окружение зачинщика карабахского конфликта, тогдашнего президента Сержа Саргсяна, арестован по решению Ереванского суда - правда, заочно, так как с 2018 года он живет в Америке.

О вынесенном судом решении сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Генпрокуратуру Армении, которая и обращалась в него с соответствующим ходатайством.

В чем обвиняется Саркисян?

Согласно предъявленному ранее Саркисяну обвинению, он, занимая пост министра в 2016-2018 годах, распределял квартиры для военнослужащих со злоупотреблениями.

В частности, в специально построенном в районе Ачапняк доме Саркисяну предстояло раздать 71 квартиру военным, стоявшим в очереди на жилье.

Однако в январе 2018 года министр велел передать 26 квартир военным вне очереди, причем сам назвал их имена. Более того, три квартиры выдали люди, у которых не было статуса военнослужащих.

В результате очередники, долгое время дожидавшиеся собственного жилья, остались без квартир на неопределенное время.

Реакция Саркисяна

Сам экс-чиновник попросил надзорное ведомство предать огласке личности тех, кто получил жилье незаконно, и тех, кто остался без квартир.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", уголовное дело по факту несправедливого распределения квартир было открыто в сентябре 2019 года. Виген Саркисян ушел в отставку при создании нового правительства во главе с Николом Пашиняном в мае 2018 года.