Селфи на выборах официально разрешили в Казахстане

Жители Казахстана имеют законное право сделать селфи на выборах, сообщил член ЦИК республики Шавхат Утемисов.
По его словам, этот вопрос специально обсуждался на заседании Экспертного совета, в состав которого входят более 10 докторов юридических наук. В самом же заседании принимали участие члены МПА СНГ и ЦИК Кыргызстана.
Мировая практика селфи на выборах
Утемисов напомнил, что однозначного мнения по поводу допустимости селфи у избирательной урны в мире нет, например, в половине американских штатов это запрещено, в остальных - вполне допускается.
В Казахстане же, обратил внимание член ЦИК, такого запрета нет.
"Право фотографироваться - это неотъемлемое право любого гражданина"
— Шавхат Утемисов
Мотивы для селфи на выборах
По его словам, мотивация избирателя может быть любой: человек может собирать селфи с выборов или запечатлеть на память свое первое голосование на выборах. Все это имеет право на существование.
Ограничения по фото у избирательной урны
Член ЦИК уточнил, что есть одно "но": лучше избегать попадания в кадр лицевой стороны бюллетеня, так как наличие фото "галочки" может быть расценено как агитация, а в день выборов она запрещена.
Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", внеочередные выборы в парламент Казахстана состоятся 19 марта.