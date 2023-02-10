Селфи на выборах официально разрешили в Казахстане

Опубликовано: 10 фев. 18:40 (UTC+3 MSK)

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Сделать селфи у урны на выборах вправе любой избиратель, заявили в ЦИК Казахстана. Закон не запрещает такие фото. Единственная рекомендация - не снимать бюллетень.

Жители Казахстана имеют законное право сделать селфи на выборах, сообщил член ЦИК республики Шавхат Утемисов.

По его словам, этот вопрос специально обсуждался на заседании Экспертного совета, в состав которого входят более 10 докторов юридических наук. В самом же заседании принимали участие члены МПА СНГ и ЦИК Кыргызстана.

Мировая практика селфи на выборах

Утемисов напомнил, что однозначного мнения по поводу допустимости селфи у избирательной урны в мире нет, например, в половине американских штатов это запрещено, в остальных - вполне допускается.

В Казахстане же, обратил внимание член ЦИК, такого запрета нет.

"Право фотографироваться - это неотъемлемое право любого гражданина"

— Шавхат Утемисов

Мотивы для селфи на выборах

По его словам, мотивация избирателя может быть любой: человек может собирать селфи с выборов или запечатлеть на память свое первое голосование на выборах. Все это имеет право на существование.

Ограничения по фото у избирательной урны

Член ЦИК уточнил, что есть одно "но": лучше избегать попадания в кадр лицевой стороны бюллетеня, так как наличие фото "галочки" может быть расценено как агитация, а в день выборов она запрещена.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", внеочередные выборы в парламент Казахстана состоятся 19 марта.