Военно-Грузинская дорога поехала в штатном режиме

Опубликовано: 10 фев. 17:59 (UTC+3 MSK)

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Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию и Грузию, снова в строю – погода позволила открыть на ней движение для большегрузов, заблокированное с понедельника.

Дорожные власти возобновили движение для грузовых автомобилей по Военно-Грузинской дороге, закрытой для них с понедельника из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

С учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии на участке Владикавказ - Ларс движение с 16:20 мск разрешили всем видам транспорта, пока до особого распоряжения, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

За почти неделю простоя на трассе скопились более 1,6 тыс большегрузов, которые должны пересечь госграницу и выехать в Грузию, спасатели оборудовали для их водителей пункты обогрева.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", движение на участке Гудаури – Коби Военно-Грузинской дороги со стороны Грузии запретили для всех видов транспорта из-за угрозы схода снежных лавин.