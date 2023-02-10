Военно-Грузинская дорога поехала в штатном режиме

Дорожные власти возобновили движение для грузовых автомобилей по Военно-Грузинской дороге, закрытой для них с понедельника из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.
С учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии на участке Владикавказ - Ларс движение с 16:20 мск разрешили всем видам транспорта, пока до особого распоряжения, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".
За почти неделю простоя на трассе скопились более 1,6 тыс большегрузов, которые должны пересечь госграницу и выехать в Грузию, спасатели оборудовали для их водителей пункты обогрева.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", движение на участке Гудаури – Коби Военно-Грузинской дороги со стороны Грузии запретили для всех видов транспорта из-за угрозы схода снежных лавин.