Россияне рекордно бронируют летний отдых в Абхазии и на Юге России

Опубликовано: 10 фев. 17:36 (UTC+3 MSK)

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В январе аналитики зафиксировали необычно высокий рост запросов бронирований туров на лето. Популярнее всего среди россиян Абхазия и курорты Краснодарского края.

Россияне стали гораздо активнее бронировать свой летний отдых, причем особенно часто они предпочитают Абхазию и Юг страны. Об этом сообщает АТОР.

Необычное явление "засекли" специалисты туроператора внутреннего туризма "Дельфин". Оказывается, в январе число запросов на отдых в России резко выросло по сравнению с прошлым годом.

Рост запросов на летний отдых в январе

По словам вице-президента АТОР и гендиректора "Дельфина", как правило, в декабре люди очень активно интересуются поездками, прежде всего, на новогодние праздники, а вот в январе им уже не до запросов - их количество никогда не оказывалось больше декабрьских свыше чем на 15%.

Сергей Ромашкин отметил, что это неудивительно: после длинных новогодних "каникул" мысли о новом отдыхе приходят реже, да и свободных средств осталось гораздо меньше.

Однако в этом году, заявил он, в январе количество запросов на сайте подскочило на 80% относительно декабря, причем почти все заинтересованы в летнем отдыхе.

Январский скачок продаж летних туров

Одновременно, обратил внимание вице-президент, наблюдался и рост продаж, и в общей сложности люди забронировали в январе на 60% больше поездок, чем годом ранее, так что январь оказался рекордным по продажам летних туров.

Летние Абхазия и Юг России привлекают россиян

По словам Ромашкина, чаще всего бронировались поездки на кубанские курорты и в Абхазию, где комфортных гостиниц обычно мало, так что желающим их захватить нужно поторопиться.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в апреле между Кубанью и Абхазией начнет курсировать ретропоезд "Сочи", оформленный под 70-80-е года. Совершить путешествие к морю на нем можно будет до сентября.