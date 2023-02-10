Таганрог попал в российские криминальные сводки

Опубликовано: 10 фев. 17:33 (UTC+3 MSK)

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Донские полицейские раскрыли преступление, связанное с нападениями на торговые точки Таганрога.

В Ростовской области полицейские задержали четырех жителей Таганрога, которых подозревают в разбойных нападениях на магазины, сообщает региональное ГУМВД России.

Выйти на преступников правоохранителям помогло сообщение о нападении на один из продовольственных магазинов: как пояснил звонивший, в торговый зал ворвался молодой человек в капюшоне, и, угрожая пистолетом кассиру, потребовал всю имеющуюся выручку, а получив деньги, скрылся, передает РИА Новости.

В ходе розыска сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль, стоявший на улице, в салоне были трое парней и девушка. На требования полицейских предъявить документы "квартет" пытался скрыться, однако был доставлен в отдел полиции.

Как выяснилось в ходе допроса задержанных, это не первое, а как минимум третье их "дело". Схема была предельно простой: девушка под видом покупательницы шла на "разведку", после чего в помещение врывались ее подельники и, угрожая игрушечным пистолетом, "обчищали" кассу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", расследование продолжается.

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